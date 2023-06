Arroser son jardin : nos techniques pour pallier les restrictions d'eau

Les périodes de canicule et les sécheresses estivales mettent les végétaux de nos jardins à rude épreuve. On a envie d'arroser plus souvent afin de les préserver de la chaleur, mais ce n'est pas leur rendre service. D'autant plus qu'il arrive que les préfectures émettent des restrictions d'usage de l'eau. En été, lors des épisodes de chaleur excessive, il vaut mieux adopter d'autres gestes et arroser son jardin de manière plus intelligente et efficace.