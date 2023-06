Comment bien choisir son système d'arrosage automatique pour le jardin ?

Plus esthétique, plus durable, cette solution est plus compliquée à mettre en place et nécessite l'intervention d'un professionnel pour la pose. L'arrosage enterré repose sur un système d'aspersion et un réseau de tuyaux sous terre et reliés à un programmateur. Ils sont répartis sur la surface nécessaire pour arroser selon un chemin à déterminer en amont. Les têtes sortent quand le déclencheur lance l'arrosage. Elles se rétractent et rentrent dans la terre dès que l’action est terminée. Ce système est préférable pour les grands jardins ou si vous avez des enfants. Ils pourront jouer et gambader en toute sécurité.