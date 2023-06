Lavande, olivier, rocailles... Comment aménager un jardin méditerranéen ?

Le style méditerranéen est un jardin rocailleux. En effet, pour les chemins, le pourtour, les allées, on opte pour des galets, des pierres, du gravier ou encore des gravillons. Les zones caillouteuses sont aménagées pour servir d'écrin aux plantes. L'eau ruisselle entre les cailloux, s'infiltre plus facilement et facilite l'écoulement de l'eau de pluie. Les jardins méditerranéens sont souvent en pente et pour jouer avec les niveaux, vous pouvez créer des paliers en aménageant des restanques et des murets. Là aussi, la pierre sèche sera un allié de taille, car elle protège les plantes du vent. Ces paliers créeront des ambiances différentes dans votre jardin. Comme une invitation à la découverte, à une promenade méditative et à la déconnexion.

Enfin, pour la décoration d'un jardin méditerranéen, on s’inspire de la richesse culturelle et des influences du bassin. Vous pouvez placer quelques poteries, des mosaïques, des amphores ou encore des bancs en fer forgé et tonnelles pour votre espace détente... Puisez dans vos voyages et dans vos souvenirs de vacances pour composer une décoration entre Europe et Afrique, Orient et Occident pour faire de votre jardin, votre oasis personnelle.