Comment créer un jardin de cactus qui ne ressemble à aucun autre ?

Si vous cherchez une variété qui ressemble plus à des arbustes à feuilles, avec une floraison importante, les Péreskioïdées (ou cactus primitifs) sont faits pour vous. Parmi les plus connus, on peut citer les Pereskia qui a la particularité de présenter des feuilles apparentes, mais aussi des épines.

Votre envie se tourne plutôt vers une espèce aux feuilles en forme de "raquettes", dans ce cas, vous pouvez opter pour la famille des Opuntioïdées, avec ses tiges la fois ovales et plates, le Figuier de Barbarie est le représentant le plus connu. Cette famille de cactus vous offre de magnifiques fleurs colorées aux pétales roses, rouges ou orangés dès le printemps.

La dernière grande famille de cactus, les Cactoïdées, regroupe plus de 700 espèces, toutes plus différentes les unes que les autres : globes épineux, colonnes, ports tombants ou cylindriques. épines ou fleurs... leur diversité est impressionnante. Parmi les cactus les plus connus, on peut citer le Mammillaria, le Ferocactus, l’Oponce de l’Est ou encore le Echinopsis.