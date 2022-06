À cause de la sécheresse, cette célèbre sauce pimentée va bientôt disparaître des supermarchés

Le groupe américain Huy Fong, l'un des plus grands producteurs mondiaux sur le marché asiatique de ce condiment, avoue en effet devoir anticiper une pénurie majeure. "Malheureusement, nous pouvons confirmer qu'il y a une pénurie sans précédent de nos produits", a ainsi déclaré la société dans un mail envoyé en avril à ses clients. "Nous nous efforçons toujours de résoudre ce problème, qui a été causé par plusieurs événements en spirale, y compris une mauvaise récolte inattendue de la récolte printanière de piment. Nous espérons une saison d'automne fructueuse et remercions nos clients pour leur patience et leur soutien continu pendant cette période difficile", a-t-elle poursuivi. La faute principalement à une sécheresse historique ces derniers mois, notamment en Californie et au Nouveau-Mexique où la société, basée à Los Angeles, s'approvisionne en piments Jalapeño rouges, un des principaux ingrédients du produit, avec le sucre et l'ail.