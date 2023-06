Cinq conseils pour un jardin super-résistant à la chaleur

Certaines plantes préfèrent les sols lourds, d'autres une terre plus légère. À vous d'étudier si votre terrain est plus sableux, limoneux ou argileux. Le premier ne retient pas l'eau et il est pauvre en éléments organiques. On y plante du mimosa, des acacias, des peupliers, de l'eucalyptus ou du frêne. Un sol argileux est imperméable et difficile à travailler, mais conserve une certaine fraîcheur en été. Les rosiers apprécient cette texture, tout comme le millepertuis, le pommier ou le cerisier. Enfin, une terre limoneuse est riche et fertile, mais il a besoin d'apport au fil des années, car il s'appauvrit. Elle convient aux pivoines, lilas, mahonia et aux fruits et légumes comme l'aubergine, la betterave ou la tomate.