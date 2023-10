Électroménager : comment acheter du reconditionné en toute sécurité ?

Tout d’abord, le terme "reconditionné" est une appellation commerciale. Elle signifie que le produit a été vérifié, mais il n’existe pas encore de cahier des charges officiel. La rigueur de l’entretien n’est donc pas garantie. C’est pourquoi il est généralement recommandé d’acheter auprès d’un professionnel de confiance et reconnu, avec lequel il sera facile d’échanger.

De plus, tous les modèles d’appareils électroménagers ne sont pas aussi intéressants à acheter reconditionnés. Les plus anciens consomment souvent plus d’énergie, les risques de pannes sont plus importants, et les pièces plus difficiles à trouver. Il sera plus intéressant de viser des modèles de marques réputées pour leur fiabilité et leur solidité, en évitant l’entrée de gamme. L’indice de réparabilité, obligatoire sur le gros électroménager, peut également être pris en compte.

Au regard de ces informations, on pourra ensuite comparer le prix aux modèles neufs et aux occasions non-reconditionnées. À noter que l’on trouve généralement davantage d’offres en fin d’année, les promotions de Noël favorisant le remplacement de l’électroménager, ainsi que durant les "nettoyages de printemps".