Puériculture : un tiers des articles contrôlés par la DGCCRF sont non conformes à la réglementation

La Répression des fraudes a surtout constaté un manque de marquage de sécurité, des notices lacunaires sur les conditions d'utilisation et des avertissements qui n'étaient "pas toujours correctement mentionnés", pouvant entraîner de vrais risques pour l'enfant, en particulier dans le cas des lits à nacelle et des berceaux. Dans certains cas, comme celui des porte-bébés souples, les notices n'étaient même pas rédigées en français.

À l'occasion de ces contrôles, la DGCCRF s'est aussi penchée sur le cas spécifique de 39 produits qu'elle a prélevés, et constaté que parmi eux, "74% ont été déclarés non conformes, dont 100% des berceaux". Certains articles ont même été classés "dangereux", "pour risque de chute et de coincement de membres" concernant des lits par exemple. Quant à certains cododos, le nourrisson risquait de se renverser sur le lit adulte et de suffoquer, à cause de la hauteur insuffisante des côtés mobiles du berceau.

Au total, les contrôles ont donné lieu à 23 avertissements, surtout au sujet des marquages de sécurité et des notices, ainsi que neuf injonctions, un arrêté préfectoral qui a imposé le retrait de la vente et le rappel d’un réducteur de lit, et quatre procès-verbaux pénaux. Repris à l'ordre suite à cette enquête, certains professionnels ont remis en conformité leurs articles en modifiant notamment les avertissements et notices, et en rappelant dans certains cas des produits.