Chauffage : pourquoi il est important de bien entretenir son équipement

Les radiateurs et autres équipements participent à notre confort en hiver. Comme tous les appareils, ils s'encrassent et prennent la poussière. Il faut les entretenir et en prendre soin.

L'hiver approche à grands pas, mais les températures sont déjà bien basses. Pour ne pas grelotter chez soi, on allume les radiateurs. Avec la saison froide, les équipements reprennent du service. Pour assurer leur fonction de manière optimale, il est important d'en prendre soin. Un chauffage bien entretenu permet de se chauffer de manière optimale et de prévenir les risques d'accidents.

Pourquoi il faut entretenir son chauffage ?

Entretenir régulièrement son appareil permet d'éviter de nombreux désagréments. En effet, si vous vérifiez votre chauffage, vous pouvez détecter les problèmes avant qu'ils ne prennent de plus grandes proportions et causent une panne. Par ailleurs, un équipement bien entretenu vous fait réaliser des économies : il est performant, il ne surconsomme pas d'énergie et il ne dégage pas plus de gaz à effet de serre. Enfin, c'est une manière d'allonger sa durée de vie.

Comment entretenir son chauffage ?

Tout dépend du type d'équipement. Si vous possédez un radiateur électrique ou un radiateur à eau chaude, n'hésitez pas à le purger une fois par an avant l'hiver. La poussière qui s'accumule peut réduire ses performances, on n'oublie pas de nettoyer les parois avec un chiffon humide de temps en temps. Si votre logement est équipé avec une chaudière individuelle (à gaz, au fioul ou au charbon), l'entretien par un professionnel est obligatoire au moins une fois par an. C'est aussi le cas des pompes à chaleur. Pour ces dernières, il ne faut pas négliger, par ailleurs, l'entretien régulier en nettoyant l'unité extérieure et les filtres des unités intérieures.

Quid des poêles ou des cheminées ?

Il est important de faire ramoner et de vérifier le conduit de fumée deux fois par an. Cette opération doit être effectuée au moins une fois en période de chauffe et réalisée par une entreprise spécialisée. Les propriétaires de poêles doivent également nettoyer le foyer et le tiroir à cendres chaque mois. On brosse l'intérieur et les parois une fois par semaine en hiver.