Près d'un jouet sur cinq jugé non conforme : les conseils pour bien choisir ses cadeaux de fin d'année

D'après la Répression des fraudes, 17% des jouets vendus en 2022 n'étaient pas aux normes. À l'approche de Noël, comment éviter d'offrir des jouets dangereux aux enfants ? Voici quelques conseils pour choisir sereinement.

C'est une alerte émise ces derniers jours par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). D'après elle, près d'un jouet sur cinq contrôlé en 2022 était non conforme et dangereux. Quelque 120.000 d'entre eux ont ainsi dû être détruits. Dans le détail, un professionnel sur trois était "en anomalie", selon la DGCCRF, comme des accès aux piles non sécurisés, l'intensité des LED, l'inflammabilité des déguisements ou encore des risques d'étouffement.

À l'approche de Noël, mieux vaut donc prendre ses précautions. En ce sens, le ministère de l'Économie publie sur son site les "conseils essentiels de sécurité" de la DGCCRF "pour acheter un jouet". Elle préconise d'abord de "vérifier que le jouet comporte bien le marquage 'CE' sur l'emballage" - une mention qui "atteste que le jouet a été conçu conformément aux exigences essentielles de sécurité" -, tout comme une lecture "attentive des avertissements portés sur les emballages". Elle recommande aussi de privilégier des jouets aux "mécanismes simples", par exemple en évitant les objets qui se plient pour les jeunes enfants en raison des "risques de pincement ou de coupure".

Gare aux aimants et aux piles

"Faites attention aux jouets qui comportent des piles ou un transformateur", avertit encore la DGCCRF. "Vérifiez, si cela est possible, la sûreté du boîtier et l'accessibilité aux piles. Celles-ci ne doivent pas être aisément accessibles. Il en va de même pour les vieux jouets, qui peuvent ne pas être conformes aux exigences actuelles de sécurité et présenter un danger."

Les aimants sont également dans son viseur. "Ils peuvent être dangereux s'ils sont accessibles, l'enfant peut les avaler et s'étouffer ou s'asphyxier", met-elle en garde. En outre, les adultes sont invités à "manipuler le jouet" avant de le donner aux enfants, ou encore à privilégier les "sites de confiance" lors d'un achat en ligne. En amont, vous pouvez aussi vous rendre sur le site RappelConso pour vérifier "que le jouet ne fait pas l'objet d'un rappel de produit".

Une fois l'objet en main, "n'hésitez pas à [...] attirer l'attention de l'enfant sur les risques éventuels et les manipulations à éviter", conclut la DGCCRF, qui pointe enfin l'importance du rangement. "Veillez à ce que les enfants plus petits n'empruntent pas les jouets des plus âgés et ne laissez pas traîner les objets trop petits qui pourraient s'avérer attrayants pour un enfant."