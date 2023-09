Serre de jardin : comment bien la choisir selon ses besoins ?

Une structure en bois est préférable pour les serres chapelle, car c’est un matériau très isolant. L'aluminium sera choisi pour une structure plus légère et plus simple à installer. Enfin, l'acier galvanisé est le matériau que l'on retrouve le plus souvent pour les serres tunnel.

Pour les parois souples, on retrouve deux types de bâches : le polyéthylène agricole qui est robuste et isolant et le polyéthylène armé. Ce dernier est constitué de deux feuilles et d'un fil de nylon soudé, ce qui lui assure une résistance optimale.

Pour ce qui est des parois rigides de serre, elles peuvent être en polycarbonate, en verre horticole ou en verre trempé. Le premier matériau est le moins cher, mais il craint le vent. Les deux autres offrent une meilleure résistance, mais ils sont très lourds et difficiles à déplacer.