Seulement 1% de "fait maison" parmi les pâtisseries vendues en boulangerie ?

Les pâtisseries vendues seraient en majorité "en kit", c'est-à-dire constituées d'éléments fournis par des industriels (fonds de tartes, génoises...) mais qui restent encore à être assemblés et cuits. Près d'un tiers des pâtisseries seraient quant à elles surgelées. La source à laquelle se réfère le rapport n'est autre qu'un article de presse, publié en 2015 par l'hebdomadaire L'Express. Problème : cette publication ne précise nulle part l'origine de tels chiffres, ce qui empêche de juger de leur sérieux. Contacté par TF1info, le cabinet de conseil Agrex Consulting, qui a rédigé le rapport de FranceAgriMer, n'a pas été en mesure de fournir d'éléments supplémentaires susceptibles de valider la fiabilité des données. Et reconnaît entre les lignes qu'il s'agit très probablement d'une exagération.

1% seulement de "fait maison" ? Cela fait en tout cas bondir Dominique Anract, le Président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française (CNBPF). Au téléphone, il explique être remonté contre la FAB, qui relaie de tels chiffres. "Des purs boulangers, vous n’en avez plus", lance-t-il, faisant référence à ceux qui se concentreraient uniquement sur la production de pain. La pâtisserie est un rouage important du modèle économique pour les boulangeries, ajoute-t-il, au même titre que le snacking. D'ailleurs, "dans les boulangeries, il y a généralement plus d’employés pâtissiers que de boulangers". Attaché au "fait maison", il ne souhaite pas que les clients se mettent à douter du travail des artisans : "Les gens fabriquent, hein !", lance-t-il avec vigueur, rappelant que le secteur compte 180.000 professionnels et que la grande majorité sont "équipés" pour produire eux-mêmes leurs pâtisseries.