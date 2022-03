Shampoings et savons : que valent les cosmétiques solides ?

En tout, comptez quatre ingrédients : huiles végétales de lin et d’amande pour nourrir le cheveu, adoucissant dérivé du sucre, parfum d’origine naturelle et base lavante non pas végétale mais synthétique, dont le processus de fabrication reste polluant. "Aujourd’hui, ça reste la meilleure alternative qu’on ait trouvée, qui aura la meilleure efficacité en termes de mousse et ça, c’est quelque chose sur laquelle on ne peut pas faire d’impasse", reprend Philippine.