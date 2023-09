"Shrinkflation" : un texte de loi permettra de lutter contre la pratique, annonce Bruno Le Maire

"En gros, vous en avez moins, et vous payez plus cher, que ce soit sur les chips, les céréales, le jus d'orange… Je trouve ça totalement révoltant", a dénoncé Bruno Le Maire. "Cette pratique se multiplie. Nous ne sommes pas là pour remplir les poches des géants industriels, nous sommes là pour permettre aux Français de vivre décemment et de pouvoir se payer ce dont ils ont besoin, notamment en termes de produits alimentaires, en étant pas trompés sur la marchandise", a-t-il ajouté.