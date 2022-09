"Shrinkflation" : le gouvernement demande à la répression des fraudes d'enquêter

"On ne joue pas avec le portefeuille des Français." Devant le recours à la "shrinkflation", le gouvernement a saisi la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes. Objectif : effectuer une série de contrôles auprès des marques et distributeurs.

"J’ai demandé à la DGCCRF de mener immédiatement une série de contrôles afin de constater s’il y a des pratiques commerciales trompeuse", a annoncé via Twitter ce vendredi Olivia Grégoire, la ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises.