VIDÉO - "En deux heures, j'ai parcouru 200 mètres" : la galère des automobilistes en quête de carburant

Sur l'autoroute A1, en région parisienne, la tension était palpable. En train d'attendre, Mohammed, chauffeur de taxi, raconte être sorti de chez lui à 2h du matin pour tenter de trouver du carburant. "Je suis allé du côté de la porte d'Asnières, la station était carrément fermée, je suis allée à Orly, une fois arrivé, la station était fermée...", explique-t-il au micro de LCI, dans la vidéo en tête de cet article. "C'est pour mon travail, si je bosse pas, j'ai plus rien du tout, je suis indépendant", rappelle-t-il alors qu'il lui reste encore une heure d'attente avant d'atteindre la station essence.

Un autre automobiliste qui souhaitait faire le plein avant de partir travailler est parti de chez lui à 4h du matin. "En deux heures, j'ai parcouru 200 mètres", déclare-t-il, dépité, mais obligé de prendre son mal à patience, car impossible dans sa profession de se passer de carburant. "Dans l'évènementiel, il faut se déplacer sur les différents sites et sans carburant, on ne déplace pas de matériels, on ne fait rien en fait."

Faute de carburant, certains automobilistes sont même obligés de pousser leur voiture jusqu'à la station service. "On ne peut pas continuer comme ça, on en a besoin pour travailler. Moi, je commence à travailler à 4h du matin, je ne peux pas prendre le métro", soulignait un autre conducteur, fatigué, dimanche soir.