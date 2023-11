Si vous êtes locataire, devez-vous respecter un calendrier de contrôle technique ?

Véhicule, installation industrielle… Vous devez réaliser un contrôle technique dans une période donnée. Or, les contrôles ne protègent pas d'un sinistre avec certitude.

Il existe deux formes de contrôle technique. Les voitures automobiles de plus de quatre ans doivent obligatoirement en réaliser un pour pouvoir circuler sur toutes les routes ouvertes à la circulation publique. "Il permet d’identifier les défaillances susceptibles de porter atteinte à la sécurité des usagers de la route et à l’environnement. Ce contrôle est réalisé dans des centres et par des contrôleurs techniques agréés par les préfets de département", écrit le ministère de l’Économie.

Moins réputé, le contrôle technique des ouvrages prévient les aléas techniques lors de la conception et de la réalisation de bâtiments. Ces aléas peuvent engendrer des risques liés à la solidité de l’ouvrage et à la sécurité des personnes. Les bâtiments industriels doivent également se soumettre à un contrôle technique régulier. Cependant, précise la Cour de cassation, il ne revient pas aux locataires de l’effectuer.

L’affaire jugée concerne les conséquences d’un incendie d'une installation industrielle. Le propriétaire demande des indemnités à l'exploitant. "Si le feu a pris, c'est que l'exploitant n'a pas respecté les obligations liées aux installations classées pour la protection de l'environnement. Il n'a notamment pas fait procéder régulièrement aux contrôles techniques des installations et notamment de l'installation de gaz", soutient le propriétaire.

Pas de faute du locataire

En appel, les juges assurent que des incendies ont pu être constatés "alors que les contrôles réglementaires avaient été réalisés dans les délais et que les observations des contrôleurs avaient été suivis des rectifications nécessaires". Dès lors, la Cour de cassation confirme le jugement en appel et dédouane le locataire : "Si le locataire n'a pas fait vérifier ses installations par les organismes compétents, cela ne peut pas lui être reproché. Ces contrôles ne garantissent pas qu'un incendie ou une explosion ne se produira pas."

La plus haute juridiction française en conclut qu’il n'y a pas de lien entre le manquement du locataire à ses obligations et le sinistre qui a causé la perte du bâtiment. Moralité, la justice rappelle que c’est au propriétaire de se charger des contrôles techniques, qu’il s’agisse d’un bâtiment industriel ou d’un véhicule.