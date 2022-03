Achats d’occasion en ligne : ces astuces pour éviter de tomber sur un faux acheteur ?

Sécurisez vos envois

Dans l’impossibilité d’organiser une rencontre, si vous vivez trop loin de votre interlocuteur par exemple, passez par les services de paiement intégrés aux sites de vente. Ils demeurent plus sécurisés et vous octroient davantage de garantie à faire valoir auprès de la plateforme en question si nécessaire. Prémunissez-vous de potentiels escrocs en réclamant l’adresse postale ou un numéro de téléphone fixe vérifiables sur les pages blanches de l’annuaire des particuliers.

S’agissant de l’envoi de votre produit, optez pour un colis suivi. Un peu plus cher, il vous garantit l’arrivée à destination du produit. Attention toutefois, selon le code civil, l’expéditeur reste responsable des dommages causés pendant un envoi (casse éventuelle, par exemple).

Restez dans le cadre des plateformes

Lorsque vous repérez un produit qui vous plaît sur une plateforme de mise en relation, veillez à échanger, négocier et payer via leurs différents canaux. Leboncoin.fr, Paruvendu.fr ou encore PriceMinister.fr disposent d’une messagerie et de leur propre système de paiement sécurisé. Ainsi, la somme réglée par l’acheteur sur la plateforme reste bloquée jusqu’au moment où il reçoit sa livraison conformément aux instructions. Ces plateformes permettent enfin d’évaluer les utilisateurs pour limiter les risques de malveillance.

Si vous sortez des clous, méfiez-vous des faux mails aux liens piégés. Les faux acheteurs n’hésitent pas à envoyer des mails imitant les courriels officiels pour vous attirer vers des sites pirates qui reproduisent parfaitement les vraies plateformes. Ils n’ont alors aucun mal à aspirer toutes les coordonnées bancaires renseignées. Ils peuvent, par exemple, vous faire savoir que le paiement a échoué et vous demander de procéder à nouveau au paiement alors qu’ils ont bien encaissé le premier.

Vérifiez le sérieux du site internet

Si vous achetez, vous devez rester sur vos gardes. D’abord, le ministère de l’Économie vous recommande de contrôler l'identité du vendeur et la réputation du site internet. Pour être sûr que le site sur lequel vous souhaitez acheter un produit est fiable, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) recommande "d’entrer le nom du site ou du produit sur un moteur de recherche, éventuellement associé avec le terme arnaque", ajoute le ministère sur son site.

Ne négligez pas les mentions légales et conditions générales de vente. Elles vous permettent de connaître le nom, la dénomination sociale, l’adresse, les contacts, etc. Les conditions générales de vente (CGV), figurant généralement en bas de la page d’accueil, vous informent des conditions de vente, barème des prix, réductions éventuelles de prix, conditions de règlement, etc. La DGCCRF vous conseille enfin de prendre le temps de comparer non seulement le coût du produit, mais aussi sa disponibilité, le délai de livraison et les services annexes proposés (les garanties, notamment).

Au moment de payer, veillez à vous assurer que le vendeur vous propose de vérifier le détail de votre commande. Ne négligez pas non plus la sécurité du site : au début de la barre d’adresse, un S s’intercale pour donner HTTPS.