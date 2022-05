SNCF Connect : après les bugs en série, plusieurs nouveautés annoncées

Depuis le lancement de l'application, la SNCF a fait son mea-culpa et avoué que les changements ont été parfois trop brusques. "On a peut-être fait trop de choses, trop vite. On aurait pu réduire cette incompréhension si l'on avait fait les choses de manière plus progressive", explique David Nedzela, responsable de l'application SNCF Connect, dans le reportage du 20H de TF1, en tête de cet article.

Dans les semaines à venir, deux nouveautés devraient faire leur apparition dans l'application et sur le site internet, du même nom. Prochainement, vous pourrez voir, dès la réservation de votre billet, un aperçu du train. Ce dessin schématique vous précisera les repères de quai pour le trajet à venir. "Cela vous permettra de savoir où vous positionner sur le quai", précise le responsable.