Sobriété énergétique : la consommation électrique quotidienne des Français en baisse de 5%

C'est en tout cas ce dont s'est félicité le porte-parole du gouvernement Olivier Véran en sortie de conseil des ministres. Selon lui, "si on neutralise l'effet des températures plus clémentes dans ce début d'hiver, on enregistre quand même d'ores et déjà une réduction quotidienne de 5% de notre consommation d'électricité".

En prenant en compte les températures bien plus élevées que la moyenne en octobre, cette réduction de consommation d'électricité serait estimée à 15%. "Dans ces 15%, on sait qu'il y a un tiers qui n'est pas lié au climat et aux températures et donc c'est lié à l'adaptation des comportements", a détaillé le porte-parole, qui a insisté : "Nous avons tous un rôle à jouer."