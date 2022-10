Sobriété énergétique : après Ecowatt, le dispositif Ecogaz voit le jour

Le dispositif est proche de celui déjà lancé pour économiser l'électricité, Ecowatt, sorte de météo de l'électricité, décliné, lui, en trois codes couleurs, vert, orange et rouge. L'activation du signal rouge ouvrira la voie à des interruptions volontaires rémunérées ou à des délestages (coupures) pour les grands clients industriels. Elle épargnera en revanche les particuliers, les coupures étant techniquement difficilement réalisables chez ces clients. Le signal est actualisé quotidiennement en tenant compte d'une part des prévisions de consommation des prochains jours et d'autre part de l'équilibre entre les entrées (via les gazoducs, les terminaux méthaniers, les stockages et la production de biométhane) et les sorties de gaz sur le réseau.

Avec la guerre en Ukraine, le tarissement du gaz russe a amené l'Europe à repenser tout son approvisionnement en gaz pour remplir ses stocks d'hiver. Ces stockages sont désormais pleins en France, mais il faut économiser "dès maintenant" pour faire face à un éventuel hiver très froid, estime GRTgaz. "Si on a un hiver moyen, on est capable de satisfaire la demande, mais s'il fait très froid, on peut avoir à gérer des situations tendues" en deuxième partie d'hiver, quand les stocks baissent, explique à l'AFP Thierry Trouvé, directeur général de GRTgaz.