Sobriété énergétique : à Paris, les monuments municipaux éteints à 22h et la tour Eiffel avant minuit

En revanche, Anne Hidalgo ne souhaite pas la fin de l'éclairage des rues pour une raison "de sécurité", mais elle va demander à l'État de "faire la même chose" que ce qui a été décidé par la Ville pour les monuments nationaux, et aux propriétaires de monuments privés de prendre des mesures "pour aller dans le même sens". La réflexion se poursuit à propos de l'éclairage des ponts : la fin de l'illumination ornementale pourra se faire si elle est compatible avec les impératifs de sécurité pour la navigation fluviale.

La température dans les bâtiments de la Ville va être abaissée d'un degré en journée, de 19 à 18 degrés, hors Ehpad, crèches et bâtiments accueillants des publics vulnérables, et à 12 degrés le soir et le week-end. La mairie veut décaler le début du chauffage de ses bâtiments, à la fois le matin, "de 30 minutes", et dans le temps "pour s'approcher de la période hivernale". Ce décalage sera annulé en cas de températures très froides en novembre.

Les piscines municipales verront également leur température diminuer, à la fois "à l'extérieur de l'eau et dans le bassin". Elle est aujourd'hui fixée à 27 degrés pour l'air et 26 dans l'eau.