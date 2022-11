TV, éclairage, chauffage... Quels appareils pouvez-vous utiliser avec un seul kilowattheure ?

Vous pourrez bénéficier de 10 à 20 heures de télévision, d'une journée de jeu sur console ou sur l'ordinateur portable, ou encore laisser votre décodeur TV allumé pendant une semaine. Dans la cuisine, un kilowattheure permet de "faire fonctionner son réfrigérateur combiné pendant une journée et son congélateur de 200 litres durant deux jours", de faire cuire un poulet au four à pyrolyse ou d'utiliser le micro-ondes durant une heure, liste EDF.

Au niveau des lumières, il est possible avec un kilowattheure de s'éclairer une journée à une journée et demie, en fonction du type d'ampoules installées à votre domicile : vous pourrez allumer "une ampoule halogène pendant deux heures ou une ampoule à basse consommation durant 2 jours", précise TotalEnergies. Le chauffage, lui, peut être activé durant 45 minutes à une heure l'hiver (l'équivalent d'une climatisation de six heures environ l'été).