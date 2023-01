Soldes 2023 : c'est parti pour quatre semaines de prix barrés

Au mois de décembre, l'inflation en France a un peu ralenti pour s'établir à 5,9% sur un an, selon une première estimation de l'Insee, qui devrait être réajustée. Déjà pendant les soldes d'hiver 2022, les boutiques d'habillement ont subi une baisse d'activité de 24%, de quoi inquiéter les commerçants. Autre élément venant freiner l'enthousiasme autour des soldes : les promotions qui ont désormais lieu toute l'année ou presque. Ces deux périodes dans l'année -été et hiver- ne sont ainsi plus sacralisées par les consommateurs, qui peuvent régulièrement profiter de rabais sur les sites de vente en ligne ou d'opérations marketing, comme le Black Friday.