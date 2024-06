La date de début des soldes est fixée au mercredi 26 juin 2024 dans la plupart des régions de France. Ils prendront fin le mardi 23 juillet. Attention, les dates sont différentes dans certains territoires.

La période très attendue des prix cassés est imminente. Les soldes d'été débuteront, dans la majorité des départements métropolitains, le mercredi 26 juin 2024, à 8 heures du matin, a annoncé le ministère de l'Économie, le 19 juin dernier. Ils dureront au total quatre semaines. L'avalanche de rabais se terminera donc le mardi 23 juillet 2024 inclus.

Comme le précise Bercy, les dates des soldes pour les sites de vente en ligne sont alignées sur les dates nationales du commerce traditionnel, et ce, peu importe où se trouve le siège de l'entreprise.

Des dates différentes

En revanche, les soldes d'été ne démarreront pas le 26 juin, ni ne termineront le 23 juillet partout en France. En effet, les dates sont différentes dans certains territoires. En Corse-du-Sud et en Haute-Corse, par exemple, les soldes d'été commenceront le mercredi 10 juillet et s'achèveront le mardi 6 août.

Dans les départements et collectivités d'outre-mer, les périodes diffèrent aussi. Ainsi, en Guadeloupe, les promotions seront appliquées du samedi 28 septembre au vendredi 25 octobre, tandis qu'en Martinique, elles seront affichées du jeudi 3 octobre au mercredi 30 octobre. Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, les soldes sont prévues du mercredi 17 juillet au mardi 13 août, et du samedi 12 octobre au vendredi 8 novembre à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

À noter que pour La Réunion, les soldes d'été (7 février-1er mars) se déroulent avant les soldes d'hiver, qui auront lieu cette année du samedi 7 septembre au vendredi 4 octobre.