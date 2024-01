Soldes d'hiver 2024 : quelles sont les dates dans votre région ?

Cette année, les soldes d'hiver auront lieu du mercredi 10 janvier 2024 au mardi 6 février. Un coup d'envoi donné plus tôt en Lorraine, ce mardi 2 janvier.

Des pancartes "soldes" ont fleuri, ce mardi matin, devant les commerces de Lorraine, autorisés depuis une dizaine d'années à démarrer leurs soldes une semaine avant le reste de la France métropolitaine. Ce départ anticipé est devenu habituel en raison de la proximité des départements de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges avec le Luxembourg et la Belgique, où les soldes débutent également cette semaine.

Cette année, les soldes en Lorraine démarrent ainsi un mardi pendant les vacances scolaires. Mais dans le reste de la métropole, les soldes d'hiver 2024 débuteront mercredi 10 janvier 2024 à 8 heures du matin. La traditionnelle période hivernale de promotions s'étalera sur quatre semaines, jusqu'au mardi 6 février 2024. À noter que les dates sont les mêmes pour les magasins que pour la vente en ligne et les sites de e-commerce.

Des dates différentes en Outre-mer

En Outre-mer, les soldes d'hiver 2024 se tiendront du samedi 6 janvier au vendredi 2 février en Guadeloupe et du mercredi 17 janvier au mardi 13 février à Saint-Pierre-et-Miquelon. À la Réunion, ce sont les soldes d'été qui démarreront samedi 3 février (les saisons sont inversées dans l'hémisphère sud) et prendront fin vendredi 1ᵉʳ mars. En Guyane et en Martinique, les dates des soldes d'hiver sont les mêmes qu'en métropole.

Sur les îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, les soldes d'hiver commenceront samedi 4 mai et prendront fin vendredi 1ᵉʳ juin (les soldes d'été se tiennent en octobre).