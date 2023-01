Petit prix, grosse arnaque : le kit pour profiter des soldes sur Internet

Méfiez-vous également des WiFi publics, sur lesquels les risques de piratage sont plus forts. N'hésitez pas non plus à choisir une double authentification auprès de votre banque pour sécuriser encore davantage l'achat, par exemple en recevant un code de validation par SMS. Évitez en revanche d'enregistrer vos coordonnées bancaires sur des sites, une option certes plus pratique, mais bien moins sécurisée. Une fois la commande passée, une confirmation et un récapitulatif doivent vous être transmis. Il est alors recommandé de vérifier quel montant vous a été débité sur votre compte.