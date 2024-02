Sondage rémunéré sur Internet : bon plan ou fausse promesse ?

Depuis quelques années, les offres de sondages rémunérés en ligne se multiplient. Elles promettent d’arrondir ses fins de mois simplement en répondant à des études d’opinion. Mais dans les faits, il sera difficile de gagner des sommes conséquentes en répondant à des sondages.

"C’est pour un sondage !". Que ce soit dans la rue ou par téléphone, la plupart des personnes interpellées de la sorte ont tendance à passer leur tour. Moins chers à mettre en place et permettant de toucher un public très large, les sondages en ligne prennent une place de plus en plus importante. La demande est telle que certains sites et entreprises se sont spécialisés dans le sondage rémunéré. Elles proposent à leurs utilisateurs de les payer simplement pour donner leur avis. Une offre qui peut paraître alléchante, mais dont il faut connaître les limites.

Combien rapportent les sondages rémunérés ?

Sur les sites proposant des sondages rémunérés, on trouve rarement une indication claire sur les gains envisageables. Il faut dire qu’ils dépendront avant tout de votre assiduité. Plus vous répondrez à des questionnaires chaque mois, plus vous êtes susceptibles de gagner de l’argent. La plupart du temps, participer à un sondage vous attribue des points, lesquels peuvent être convertis en revenus ou en cadeaux.

Dans les faits, même les professionnels du secteur admettent que l’on ne peut pas vivre des sondages rémunérés. Si certains sites évoquent des compléments de revenus se chiffrant en centaine d’euros mensuels, dans bien des cas, ce chiffre sera très difficile à atteindre. Il faudrait en effet se consacrer pleinement aux sondages pour réunir une telle somme.

Certains sites dévoilent les sommes versées chaque année à l’ensemble des participants, mais aussi le nombre d’utilisateurs ou d’enquêtes réalisées. Une simple division permet de comprendre que les gains moyens sont assez faibles, de l’ordre de quelques euros par mois. Pour les retraités, les travailleurs à mi-temps ou les chômeurs, cette pratique peut apporter un peu de beurre dans les épinards. Mais pour une personne n’y consacrant qu’un peu de temps libre, les gains seront souvent anecdotiques.

Les pièges des sondages rémunérés

Pour gagner de l’argent à travers cette pratique, il faut multiplier les participations aux enquêtes. Toutefois, elles ne vous sont pas toutes destinées. Beaucoup de sondages visent en effet un "groupe cible". Il est donc possible qu’après avoir répondu à certaines questions sur votre âge, catégorie socioprofessionnelle, composition du foyer, etc. vous soyez simplement écarté du sondage, sans aucun gain.

Par ailleurs, de nombreux sites ne proposent un paiement qu’à partir d’un certain nombre de points obtenus. Ainsi, les utilisateurs qui se découragent avant d’avoir atteint ce seuil ne gagneront rien. Enfin, répondre à des sondages revient à donner énormément d’informations personnelles. Il convient de bien vérifier les conditions générales pour savoir à quelles fins elles peuvent être utilisées.