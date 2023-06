Les 10 meilleures activités à faire avec ses enfants à Bordeaux

Si vous n’êtes pas véhiculés ou que vous n’avez pas forcément envie de vous éloigner du centre-ville de Bordeaux, cela n’est pas un souci puisque la ville propose de nombreux lieux kids friendly. Dans ce jardin classé comme “Jardin remarquable de France”, on peut à la fois faire une petite sieste, observer les canards et les cygnes, prendre un pique-nique, ou bien laisser les enfants s’amuser au sein de l’aire de jeux. Afin de faire travailler leurs méninges, il est aussi possible de se rendre au Muséum d’histoire naturelle via le Jardin public ! Les animaux sont mis à l’honneur au sein d’une visite ludique, et pour les plus jeunes qui ne savent ni lire ni écrire, on peut se rendre au musée des tout-petits.