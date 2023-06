Les 10 meilleures activités et visites à faire avec ses enfants à Marseille

Second lieu incontournable à Marseille, le Vieux-Port séduira sans aucun doute vos enfants pour son ambiance ! Alors que les vendeurs de poisson crient ô combien leur pêche a été fructueuse, les plus petits pourront découvrir leurs étalages parfois impressionnants. Si vous avez du temps devant vous, prenez le petit-déjeuner face aux bateaux et à la Cannebière avant de vous diriger vers la basilique de Notre-Dame de la Garde. La montée se fait en une bonne quinzaine de minutes, optez donc pour le petit train touristique ou le bus si vous avez une poussette ou si vos enfants peinent à marcher longtemps. La visite de la basilique est gratuite et promet de belles surprises en son sein !