Sports d’hiver : comment réduire votre budget de vacances au ski

Plus de 80 % des Français ne partent skier qu’occasionnellement. Entre logement, matériel et autres dépenses, le budget alloué à ces vacances grimpe en effet très vite. Pour réduire les dépenses, il est possible d’anticiper ses vacances, de limiter les achats ou de faire preuve de flexibilité.

La saison 2023-2024 ne va pas tarder à débuter dans les stations de ski. Avec l'arrivée des premières neiges, les touristes devraient affluer. Ce type de vacances est plutôt exceptionnel pour les Français. Si deux sur trois affirment avoir déjà pratiqué, selon un sondage Ipsos de 2022, seuls 14 % d’entre eux disent skier "souvent". Il faut dire que les sports d’hiver restent un loisir assez cher. Si les prix et prestations peuvent bien sûr varier, il faut compter généralement plus de 100 euros par journée de ski et par personne. Toute économie sera donc bonne à faire.

Louer à l’avance ou au dernier moment ?

Le logement est le principal poste de dépense pour des vacances d’hiver à la montagne et donc celui sur lequel les économies pourront être les plus importantes. Deux grandes stratégies permettent d’obtenir de meilleures offres : la réservation longtemps à l’avance ou "early booking", ou au contraire en "last minute". La première présente l’avantage d’un choix plus large et la seconde permet de tenir davantage compte de l’enneigement. Nombre de logements sont de tailles très modestes puisque l’essentiel des activités se font en extérieur. Mais il peut être intéressant d’opter pour de plus grands appartements ou chalets en partant à plusieurs ménages. Le prix par personne s'en verra souvent réduit.

Éviter les vacances scolaires

Pour faire baisser le coût de la location, louer aux périodes les plus creuses constitue aussi une solution. À l’évidence, les périodes de vacances scolaires sont les plus prisées, surtout lorsque celles de différentes zones se chevauchent. Si vous partez sans enfant, évitez ces périodes. Selon votre lieu de résidence, vous pouvez également passer la frontière pour skier en Suisse, en Italie, en Espagne, voire en Bulgarie, où les vacances pourront être décalées et les prix moins élevés. Cette fréquentation moindre peut également impacter le prix de la location du matériel.

Choisissez bien votre station

Le choix de la station aura bien sûr son importance. Si votre objectif est avant tout de skier, évitez les plus connues et prisées qui proposent bien des activités annexes aux sports d’hiver. Selon vos envies, il est aussi possible de se contenter d’un domaine skiable plus modeste que vous aurez vite exploré. Dans le doute, vous pouvez opter pour une station proposant des extensions de forfait au domaine voisin. Tenez également compte du choix de la destination sur votre budget transport.

Mutualisez l’équipement

L’équipement est un autre poste de dépense important. Les skieurs occasionnels passent généralement par la location pour le matériel de glisse. Nombre d’enseignes proposent des tarifs avantageux en cas de réservation à l’avance en ligne. Cela permet aussi de gagner du temps en magasin. Si cette étape est difficile à éviter, il est assez aisé de rogner sur tout le reste. En effet, puisque la plupart des Français ne skient pas chaque année ni au même moment, leurs placards sont souvent remplis de combinaisons, masques, gants et autres articles ne servant qu’une semaine par an. N’hésitez donc pas à solliciter vos proches pour acheter un minimum de matériel. Cela est particulièrement intéressant pour les enfants qui auront certainement grandi avant leur prochain séjour. L’achat d’occasion est aussi une solution.

Limitez les achats sur place

Il est impératif de partir bien équipé. Car dans les stations isolées et vivant du tourisme, les prix vont très vite s’envoler. Un simple tube de crème solaire ou une paire de gants viendront creuser le budget. C’est aussi le cas des denrées alimentaires. Autant que possible, il est donc recommandé de faire les courses avant de partir et de réduire les achats sur place au minimum.

Varier les plaisirs pour rogner sur le forfait

Le forfait pour accéder aux remontées mécaniques impactera aussi fortement votre budget. Il coûte généralement autour de 50 euros par jour, mais n’est pas nécessaire pour profiter de tous les aspects de la montagne. Par ailleurs, l’enneigement n’est jamais garanti. Opter pour un forfait de six jours, la formule la plus répandue, n’est donc pas forcément la meilleure alternative. En variant vos activités, vous pourrez faire des économies sur le forfait et le matériel tout en vous adaptant aux conditions météo. Misez sur le ski de randonnée, les raquettes ou plus simplement la marche pendant une partie du séjour, afin de limiter les dépenses tout en vous faisant tout de même plaisir. Toutefois, cette méthode nécessite une bonne organisation et de la flexibilité, car il faudra acheter son sésame, louer et restituer son matériel plusieurs fois dans le séjour. C’est une stratégie plus adaptée aux périodes moins fréquentées. Certaines pratiques seront par ailleurs plus ou moins adaptées à un domaine skiable, et nécessiteront parfois de prendre des cours pour les néophytes.