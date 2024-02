Faut-il louer ou acheter son matériel de ski ?

Skieur régulier ou novice, plus ou moins proche des pistes, enfant ou adulte ? Si vous hésitez entre louer ou acheter votre matériel de ski, quelques facteurs concrets peuvent vous aider à vous décider.

Les fabricants de matériel de ski font grise mine. Le français Rossignol se plaint d’une baisse progressive de ses ventes et doit tailler dans ses effectifs pour s’en sortir. Le fabricant constate que les Français préfèrent louer chaussures, skis et bâtons à l’arrivée en station.

Après l’hébergement et les forfaits, le matériel de ski constitue le troisième plus gros poste de dépense d’un séjour au ski. En l’occurrence, vous faites bien de vous poser la question d’acheter ou de louer. Vous pourriez faire des économies en vous procurant votre matériel. Mais attention, vous devriez y penser si vous skiez au moins 15 jours par an.

Fréquence d’utilisation

D’abord, ne pensez pas acheter le matériel de vos enfants. S’ils grandissent encore, ils vous obligent à changer skis, bâtons et chaussures à chaque remontée en station.

Si vous êtes débutants, préférez également la location. Vous ne vous servez pas des mêmes skis en apprenant à faire des virages sur des pentes douces ou en dévalant des pistes rouges ou noires. Des skis plus courts et plus étroits suffisent aux débutants. Les skieurs confirmés requièrent des skis plus longs et stables pour assumer des descentes plus rapides. Attendez de stabiliser votre niveau avant de penser en acheter.

Toutes les stations proposent leur système de location. Les prix varient en fonction du niveau du skieur et de la qualité des marques du matériel. En général, ils oscillent entre 15 et 40 euros la journée, entre 25 et 60 euros un week-end et entre 75 et 160 euros la semaine de location de skis, bâtons et chaussures. Gardez à l’esprit que les loueurs renouvellent tous les ans environ 50 % de leur matériel de ski. Vous aurez de bonnes chances de prendre possession de chaussures ou skis presque neufs.

Dans le commerce, vous trouverez de bons outils pour skier à partir de 500 euros. En l’occurrence, acheter devient rentable à partir d’une dizaine de jours de ski par an pendant au moins trois saisons. À noter que le prix d’achat d’un casque équivaut souvent à la location de la semaine et son achat devient immédiatement rentable.

Si vous décidez d’investir, attendez les soldes, organisées par les fabricants en début d’automne ou en fin d’hiver. Des enseignes proposent également de l’occasion, mais veillez à prendre une assurance entretien (contrôle et réglage des fixations, fartage régulier, affûtage des carres…). En fonction du stockage, de la qualité de la neige ou d’éventuels accidents, vous devez réparer vos skis.

Attention au transport

Volumineux, les skis ne sont pas toujours faciles à stocker et à transporter. Si vous prenez les transports collectifs, il faut vous organiser. En avion, certaines compagnies considèrent le matériel de ski comme un "bagage spécial" et vous demandent de payer un surcoût qui peut grimper jusqu’à 50 € par vol. Il faut rajouter l’achat obligatoire d’une housse à ski. Son prix, une centaine d’euros pour les moins chères.

Pire, ballotés dans une souche à bagage, bousculés dans un couloir de train, écrasés par d’autres valises, vos skis risquent de souffrir.

Moralité, préférez acheter vos skis si vous vivez à proximité d’une station que vous avez l’habitude de fréquenter.