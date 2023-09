"Steak végétal", "grillades"... un nouveau décret en préparation pour interdire ces dénominations

Le ministère de l'Agriculture a affirmé avoir pris en compte les remarques du Conseil d'État concernant son premier texte, dont il a tenu compte pour la préparation du second texte. Cette nouvelle version inclut notamment des listes précisant les termes visés, sans attendre l'aboutissement de la procédure auprès de la CJUE. Ce texte ne s'appliquerait pas aux produits "légalement fabriqués ou commercialisés" ailleurs qu'en France.

Le texte "est un enjeu de transparence et de loyauté qui répond à une attente légitime des consommateurs et des producteurs", a estimé Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture, via un communiqué. Le gouvernement avait notifié le texte fin août à la Commission Européenne qui dispose de règles très détaillées en termes d’étiquetage.