"Steak végétal", "saucisse vegan"... des dénominations bientôt interdites en France

Vous ne verrez bientôt plus dans les rayons de "steaks végétal" ou encore de "saucisses vegan". Les produits à base de protéines végétales ne pourront bientôt plus être appelés "steak", "lardons" ou encore "saucisse", selon un décret paru au Journal Officiel ce jeudi 30 juin, très attendu et salué par les filières animales.

"Il ne sera pas possible d'utiliser la terminologie propre aux secteurs traditionnellement associés à la viande et au poisson pour désigner des produits n'appartenant pas au règne animal", indique le texte. Le décret, qui entrera en vigueur le 1er octobre 2022, permet toutefois la commercialisation des "denrées fabriquées ou étiquetées" avant cette date jusqu'au 31 décembre 2023 au plus tard.