La fin du ticket de caisse en papier pourrait de nouveau être reportée

Sa disparition ne serait pas pour tout de suite. Annoncée au 1er avril prochain, la fin de l’impression systématique du ticket de caisse pourrait être reportée de plusieurs mois, selon les informations du Parisien et de Midi Libre. Ainsi, Bercy songe à une application plus tardive en raison du taux d’inflation qui continue d’augmenter en France. En février, les prix à la consommation ont grimpé de 6,2 % sur un an, d'après l’Insee.