Suzuki, fidèle partenaire de La Grande Odyssée VVF

Célébrant sa 20e édition cette année, La Grande Odyssée VVF s’est imposée comme une institution de la course de chiens de traîneau en Europe. 50 000 spectateurs sont attendus du 13 au 25 janvier pour suivre cette compétition acharnée entre 65 mushers et leurs 600 chiens athlètes. Si l’événement réserve des nouveautés, il conserve ses fondamentaux. Tel son partenariat avec Suzuki, fidèle équipier pour la douzième année.

Depuis deux décennies déjà, La Grande Odyssée VVF ouvre l’année en sillonnant l’immensité glacée des paysages alpins. Un cadre à la mesure de cette épreuve sportive d’endurance la métamorphosant en aventure grandeur nature. Pour les mushers engagés et leurs attelages, l’exigence se dispute avec la tactique : s’ils veulent rallier Megève à Villard-de-Lans, il leur faudra en effet résister à 13 jours de pure intensité, en cumulant 400 km de course et 12 000 m de dénivelé positif. Seules les équipes les plus soudées triomphent d’un tel défi.

Tout particulièrement sensible à cette symbolique de la “cohésion de groupe” et de solidarité, Suzuki affirme pour la douzième année consécutive son soutien à la compétition : "La Grande Odyssée VVF, c’est l’engagement humain, le dépassement de soi et l’immense confiance que le musher fait à son attelage pour effectuer les parcours. Nous sommes heureux de ce partenariat avec une épreuve technique et éprouvante dont nous partageons les valeurs", explique avec enthousiasme Jean-Philippe Sabatier, Directeur adjoint en charge du pilotage commercial - communication et produits de la marque. L’engagement du constructeur dépasse celui d’un “simple” sponsor : Suzuki s’implique en effet à plusieurs niveaux.

Partenaire particulier/Compagnon d'aventure

Il y a tout d’abord une logique, voire une légitimité, à retrouver les véhicules de la marque sur le terrain durant toute l’épreuve : Suzuki met son expertise au service de la course en déployant une flotte de 20 véhicules pour assurer l’acheminement d’étapes en étapes de toutes les parties prenantes de l’organisation (logistique, vétérinaires, PC courses…). Une mission logistique capitale et de confiance, requérant des qualités de fiabilité et de sécurité irréprochables, que les modèles de la gamme S-Cross Hybrid à disposition remplissent à merveille. Doté de 4 roues motrices couplées à la technologie exclusive AllGrip (un système de transmission intégrale à commande électronique avec sélection du mode de conduite), ce SUV permet de rouler en toute confiance, par tous les temps, sur toutes les routes — tout particulièrement en altitude.

Ce partenariat offre également une occasion de partager des moments de convivialité et d’émotion collective autour de l’exceptionnel spectacle sportif prodigué par les concurrents de La Grande Odyssée VVF. Associés à l’événement, les concessionnaires locaux Suzuki en profitent ainsi pour convier leurs clients pour des rencontres privilégiées afin de découvrir aux premières loges cette course de mushers… et admirer la tenue de route des athlètes canins !

