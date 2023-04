Tabac : le prix du paquet de cigarettes va (à nouveau) augmenter le 1er mai

D'ailleurs, si l'on en croit les derniers chiffres des Douanes, les ventes de cigarettes ont baissé en un an. En mars 2023, plus de 2,5 milliards de cigarettes ont été écoulées en France métropolitaine (hors Corse), soit une chute de 9,84 % par rapport à mars 2022. D'une manière plus large, les ventes de cigarettes ont reculé de 5,5% sur l'ensemble de l'année 2022 par rapport à 2021, selon les mêmes données fournies par les Douanes.