Taupes dans le jardin : nos astuces pour les chasser sans les blesser

Lorsque des taupes apparaissent et s'installent dans le jardin, c'est une bonne nouvelle : cela signifie que le sol est de bonne qualité, car elles élisent domicile dans des endroits où la terre est riche en vers de terre. Les taupes pourront vous aider dans vos tâches. En effet, lorsqu'elles retournent la terre, elles permettent de l’aérer. Les graines y germeront plus rapidement et l'eau y pénètrera plus facilement. Toutefois, les taupes ne sont pas que des alliées des jardiniers, elles peuvent aussi être des ennemis, car en installant leurs taupinières, elles créent des bosses dans le gazon, ce qui le rend peu esthétique.