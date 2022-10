TENDANCE - Comment les tacos (made in France) ont conquis l'Hexagone

Une grande tortilla, de la viande, une grosse poignée de frites, une sauce fromagère, on plie le tout et on le saupoudre d'Emmental... Vous êtes devant un taco à la française, bien loin de son ancêtre mexicain. Le plat n'est pas très cher, ce qui lui vaut une partie de sa popularité : le menu "tacos avec boisson" coûte en général moins de 10 euros. "C'est gourmand, c'est un repas chaud", résume une cliente dans le reportage de TF1 en tête de cet article, "ce qui change d'un sandwich, et c'est facile à manger".