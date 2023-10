Tickets-restaurants bientôt dématérialisés : qu'est-ce que cela change pour vous ?

Les restaurateurs sont de plus en plus nombreux à refuser les titres-restaurants en version papier. Depuis février, environ 10% d’entre eux ne les acceptent plus. Et ce chiffre pourrait atteindre les 24% d'ici à la fin de l’année, selon une étude du groupement des hôtelleries et restaurations de France, publiée en juin (GHR).

La raison : "C'est trop compliqué. Vous avez le papier et les cartes qui se chevauchent. Les commissions sont trop élevées et les démarches sont beaucoup trop lourdes pour les restaurateurs", a détaillé Olivia Grégoire. Depuis le 28 février, les restaurateurs sont contraints de passer par un laborieux processus administratif pour encaisser les Tickets restaurants en version papier : ils doivent les envoyer par courrier postal et attendre plusieurs semaines avant d'être remboursés. Avant, il suffisait de déposer ces chèques dans un point relais, habituellement l’enseigne Métro.