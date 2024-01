Thé noir, vert, blanc, rouge… Comment choisir ?

Le thé noir est celui qui contient le plus de théine. Le thé vert et le thé banc contiennent beaucoup d’antioxydants bénéfiques pour le corps. Le rooibos, appelé à tort thé rouge, ne contient pas de théine.

A chaque amateur de thé ses habitudes. Certains le préfèrent vert, d’autres noir ou blanc. Comment s’y retrouver et faire le bon choix de thé ? On vous explique ce qui les différencie.

D’où viennent les thés ?

Si leurs goûts sont différents, les thés proviennent pourtant de la même plante, originaire du sud de la Chine et appelée la camellia sinensis. Ce sont les méthodes de récolte et de traitement des feuilles de cette plante, qui diffèrent selon le thé et vont lui donner ses caractéristiques propres. Le séchage, l’oxydation et la cuisson des feuilles vont ainsi influer sur le résultat final, ce qui explique qu’il existe différents types de thés.

Le thé noir, allié du matin

Le thé noir subit une oxydation naturelle en restant à l’air libre après la récolte. Son exposition prolongée à l’oxygène fait noircir ses tissus et lui donne sa couleur marron. Il est généralement moins amer que le thé vert par exemple, du fait de sa fermentation. Mais il offre néanmoins un goût profond, intense et malté. Plus concentré en théine que les autres thés, il est un bon allié pour booster le corps le matin. Mais le thé noir dispose par ailleurs de propriétés bénéfiques pour le corps puisqu’il régule la glycémie et permet ainsi de lutter contre le diabète, mais aussi contre le cholestérol, l’anxiété ou encore les maux de tête.

Le thé vert et ses propriétés antioxydantes

Pour obtenir du thé vert, il faut stopper l’oxydation après la cueillette. Les feuilles doivent être exposées à la chaleur, pour garder leurs propriétés, tout en bloquant les enzymes responsables de la fermentation. S’il peut se décliner avec des arômes plus ou moins forts, le thé vert est tout de même relativement amer en bouche. Malgré cela, il donne un goût frais et végétal à la boisson. À noter que le thé vert est nettement moins fourni en théine que le thé noir, puisqu’il en contient environ deux fois moins. Parmi ses propriétés notables, le thé vert dispose d’énormément d’antioxydants bénéfiques pour le corps. Il est ainsi réputé pour renforcer le système immunitaire, lutter contre le vieillissement prématuré des cellules, diminuer la rétention d’eau et favoriser l'élimination des toxines.

Le thé blanc, délicat et léger

Le thé blanc ne subit qu’une très légère oxydation naturelle. Il est principalement fabriqué à partir de bourgeons de camellia sinensis séchés au soleil. Très peu manipulé par l’homme lors de sa préparation, le thé blanc conserve ainsi un maximum de nutriments contenus dans la plante. Délicat et léger en bouche, le thé blanc est aussi généralement faible en théine. Il est réputé pour ses propriétés antioxydantes, pour favoriser l’hygiène bucco-dentaire, ou encore une bonne santé cérébrale et cardiaque.

Le thé rouge, l’infusion mal nommée

Il est appelé thé rouge, mais il n’en est pas vraiment un. Il s’agit là du rooibos, qui est en fait une infusion issue d’un arbuste sud-africain de la famille des acacias. Contrairement aux thés noir, vert et blanc, le rooibos ne contient pas de théine et n’est donc pas un thé à proprement parler. L’infusion de ses feuilles donne une couleur rouge à l’eau, ce qui explique en partie son surnom de thé rouge.

Le rooibos offre un goût boisé et épicé, tout en étant doux et délicat en bouche. Devenu tendance en France ces dernières années, le rooibos dispose, comme le thé, de véritables propriétés. Il est naturellement riche en antioxydants et a des vertus dermatologiques et neurologiques. Il permet aussi de réduire le risque de maladies cardiovasculaires et de ralentir le vieillissement de la peau. N’oubliez pas toutefois que ces propriétés ne sont pas magiques. Boire du thé ou du rooibos ne suffira pas à vous garantir une bonne santé…