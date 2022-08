Thermomix : le fabricant alerte sur un risque de brûlures

Ce mardi 23 août, le fabricant allemand du Thermomix Vorwerk a mis en garde les utilisateurs du modèle TM6 sur un risque de brûlure lors de cuissons à haute température.

"Dans des cas extrêmement rares", Vorwerk a indiqué dans un communiqué que la pression accrue par un gobelet doseur obstrué par des aliments peut provoquer un "débordement soudain et incontrôlé d'aliments chauds", et causer des brûlures. Le fabricant du robot de cuisine précise que ce risque est plus probable "si le niveau de remplissage recommandé est dépassé", et si le gobelet doseur est utilisé sur des modèles "de générations antérieures".

Quand la cuisson dépasse les 95°C, Vorwerk recommande l'utilisation du panier de cuisson "à la place du gobelet doseur TM6, qui est fixé fermement au couvercle". Vorwerk a précisé dans le même communiqué que "les recettes disponibles en cuisine guidée ont déjà été adaptées" et qu'une "mise à jour du logiciel du Thermomix TM6 a été réalisée".