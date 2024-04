Thermostats connectés : une solution pour limiter sa consommation d'énergie et faire de belles économies

À partir du 1er janvier 2027, il sera obligatoire de pouvoir programmer et réguler son chauffage pièce par pièce. Ce peut donc être l’occasion d’installer un thermostat connecté, en bénéficiant d’une aide de l’Etat. Ce système permet en effet de limiter sa consommation d’énergie, et donc le montant de sa facture.

La guerre en Ukraine et la crainte d’une réelle pénurie d’énergie pendant l’hiver ont mis en évidence l’impératif de faire des économies d’énergie, déjà dicté par la crise environnementale. Beaucoup ont pu constater l’effet de certaines bonnes pratiques. Durant l’hiver 2022-2023, la consommation d’énergie a baissé de 9 % par rapport à la moyenne de saison, selon RTE, en partie à cause de gestes du quotidien. Parmi les dispositifs qui permettent de réduire la facture et les émissions de gaz à effet de serre, on peut citer le thermostat connecté. Un outil qui peut être en partie financé par l’État.

Quels sont les différents types de thermostat ?

Il existe plusieurs types de thermostats. Le plus ancien et classique, souvent filaire, dicte la puissance du chauffage dans la maison de manière uniforme. Pour adapter la température de chaque pièce, il faut donc intervenir sur chaque radiateur. Il existe aussi des thermostats programmables. Leur interface permet de définir la température pièce par pièce, mais aussi de la programmer selon la période de la journée ou de la nuit, la présence ou non de personne dans l’habitation, de déclencher le chauffage peu avant votre retour de vacances... Les thermostats connectés sont programmables. Mais en plus, ils peuvent être réglés sur un téléphone ou une tablette via une connexion WiFi ou Bluetooth.

Quels sont les avantages du thermostat connecté ?

Le principal avantage du thermostat connecté est de pouvoir régler son chauffage à distance. Inutile d’anticiper tous vos déplacements. Si vous avez oublié de couper le chauffage, vous pouvez le faire depuis n’importe où. Son usage est généralement plus simple. La connexion au smartphone ou à la tablette permet de créer des interfaces bien plus claires qu’un simple écran basique avec quelques boutons. Par ailleurs, ce système rend possible l'affichage de nombreuses informations complémentaires afin d’analyser les comportements et les besoins, et ainsi de rationaliser votre consommation. Elle peut aussi alerter sur des pics ou dysfonctionnement, signes d’un problème d’installation. Selon l’Agence pour la transition écologique (Ademe), l’utilisation d’un thermostat programmable ou connecté peut permettre de réduire de 15 % sa consommation annuelle.

Quelles aides pour l’installation d’un thermostat connecté ?

Par conséquent, l’existence d’un "système de régulation par programmation horaire pièce par pièce" deviendra obligatoire au 1ᵉʳ janvier 2027 dans tous les logements. Les thermostats connectés ne sont pas les seuls à répondre à cette obligation, mais ce peut être l’occasion d’en installer un. Pour faciliter l’achat, une aide de l’État a été mise en place. Baptisée "Coup de pouce pilotage connecté du chauffage pièce par pièce", elle consiste en un remboursement d’une partie des travaux effectués. Son montant varie selon la surface chauffée. Il sera de 260 euros pour moins de 35 m² et pourra atteindre 624 euros pour une surface de plus de 130 m². Il est plus prudent d’anticiper la date butoir, car les délais risquent de s’allonger et les tarifs de monter. Attention, cette aide ne s’applique pas aux installations de chauffage collectif.