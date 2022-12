Timbre rouge dématérialisé : les postiers pourront-ils lire notre courrier ?

C'est une petite révolution dans nos pratiques habituelles. À partir du 1er janvier 2023, le traditionnel timbre rouge, réservé aux "courriers urgents", disparaît. Dorénavant, pour distribuer un courrier le lendemain, La Poste aura recours un dispositif dit "hybride" : l'envoi sera dématérialisé, puis imprimé et mis sous enveloppe dans un bureau de poste proche de l'adresse du destinataire, où un facteur en chair et en os le déposera. Dans le processus, une lettre sera donc potentiellement visible deux fois par un tiers : lors de la mise sous pli à destination, et éventuellement lors de la numérisation dans un bureau de poste.