Tiny house : pourquoi la maison mobile séduit-elle ?

La tiny house est une maisonnette mobile de petite superficie. Moins coûteuse qu’un appartement ou une maison, elle se veut écologique mais aussi économique. La tiny house peut être totalement autonome.

Voilà un concept qui nous vient tout droit des Etats-Unis et qui a su séduire les Français depuis les années 2010. La tiny house, en français la maison minuscule, est une habitation qui se veut mobile, écologique mais aussi économique. Pourquoi suscite-t-elle l’engouement ? Voici tout ce qu’il faut savoir sur ces maisonnettes devenues tendances.

Qu’est-ce qu’une tiny house ?

Pour la petite histoire, les tiny houses ont connu leur essor aux Etats-Unis dans les années 2000. L’Américain Jey Shafer, l’un des cofondateurs de la première entreprise dédiée aux tiny houses, a créé sa maisonnette sur roues en 1997. Mais c’est en 2005, après l’ouragan Katrina, qui a détruit les habitations de milliers d’Américains, que le concept a pris de l’ampleur. Les tiny houses ont permis de reloger rapidement des personnes qui se retrouvaient sans domicile.

Si elles sont minuscules, comme leur nom l’indique, ces maisons sont par ailleurs très fonctionnelles. Conçues généralement avec une grande hauteur sous plafond, elles regorgent de rangements et d’astuces pour optimiser l’espace. Faire le choix de vivre dans une tiny house, c’est aussi adopter un mode de vie à part entière puisque leur petite superficie oblige à consommer de manière plus responsable. Elles ont par ailleurs la particularité d’être mobiles puisqu’elles disposent de roues, qui leur permettent d’être tractées. Construites avec les mêmes matériaux qu’une maison ossature bois, les tiny houses sont également réputées pour leur bonne isolation.

Combien ça coûte ?

Ces maisonnettes sur roues ont un coût d’achat relativement faible par rapport à celui d’un appartement ou d’une maison. Il faut débourser entre 25 000 et 100 000 € pour devenir propriétaire de sa tiny house, affirment nos confrères de France 2. Le prix varie nettement si vous la construisez vous-même, ou si vous faites appel à des professionnels. La superficie, le choix des matériaux, les finitions et l’aménagement intérieur pèsent aussi dans la balance budgétaire. De par sa petite taille, la tiny house est également une faible consommatrice d’énergie. Elle est donc moins coûteuse qu’un appartement ou une maison. D’autant que ces maisonnettes sont généralement dotées d’une bonne isolation, ce qui contribue à faire baisser la facture.

Quels sont les avantages d’une tiny house ?

Mais pourquoi ces petites maisons ont-elles la cote ? L’avantage premier est leur faible coût. Comme évoqué plus haut, le prix d’achat d’une tiny house, ainsi que sa faible consommation énergétique, sont un véritable atout. Au-delà de cet avantage économique existe aussi un argument écologique. Il est possible de rendre sa tiny house totalement autonome en y installant des panneaux solaires, un poêle à bois ou à granules et en récupérant l’eau de pluie dans une cuve généralement placée sous la maisonnette. Mais la tiny house peut aussi être reliée aux réseaux d’eau, de gaz et d’électricité, pour ceux qui préfèrent. Par ailleurs, la mobilité offerte par ces petites maisons peut s’avérer pratique pour les personnes qui veulent les utiliser à la manière d’un mobil home. De quoi convaincre ceux qui rêvent d'une vie de nomade.