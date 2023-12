Tiny house : où peut-on l’installer et quelles règles faut-il respecter ?

Une déclaration préalable de travaux ou un permis de construire doivent être déposés pour installer une tiny house fixe. Les maisonnettes utilisées pour du loisir sont considérées au même titre que les caravanes. Une réglementation existe pour le déplacement des tiny houses.

Devenue tendance en France dans les années 2010, la tiny house, qui signifie la maison minuscule, a pour particularité d’être à la fois une habitation mobile et sédentaire. Selon l’usage, des règles différentes s’appliquent. On vous explique.

Quelles sont les règles pour une tiny house fixe

Si vous résidez dans votre tiny house, alors il vous faudra procéder à une déclaration préalable de travaux en mairie pour vous installer à l’endroit choisi. La loi Alur, promulguée en 2014, donne la possibilité à la mairie d’accepter ou de refuser votre projet d’installation de tiny house. Pour les petites maisons dont la surface au sol dépasse les 20 mètres carrés, il est même nécessaire d’obtenir un permis de construire avant de poser vos bagages.

Au-delà de la demande d’installation, les personnes qui utilisent leur tiny house comme habitation principale et fixe, doivent se soumettre à certaines règles. Parmi elles : une charte de salubrité et de raccordement aux réseaux d’eau, d’électricité et d'assainissement.

Quelles sont les règles pour une tiny house mobile ?

La tiny house se veut mobile, mais, comme pour toute habitation, il existe des règles à respecter avant d’élire domicile quelque part. Si votre maisonnette n’est pas votre lieu d’habitation et que vous disposez d’une maison, vous pouvez l’installer dans votre jardin, à condition qu’elle n’y reste pas plus de trois mois. Depuis la promulgation de la loi Alur, une réglementation précise a été décidée pour les habitats alternatifs comme les tiny houses. Ainsi, il revient à chaque commune de délimiter des terrains sur lesquels elles peuvent s’installer. Dans le cadre d’un usage mobile, elles sont apparentées à des caravanes, comme l’indique le Sénat dans une publication du 27 juin 2019 : “S’agissant de tiny houses conservant en permanence un moyen de mobilité et destinées à un usage de loisirs, elles peuvent être assimilées soit à des caravanes, soit à des résidence mobiles de loisirs (RML) [...] Les caravanes et les RML ne sont autorisées que dans les terrains prévus pour leur stationnement et disposant d’une autorisation préalable au titre du Code de l’urbanisme.”

Des règles aussi pour le déplacement

Pour les nomades, le déplacement de la tiny house est, lui aussi, réglementé. Vous pouvez mouvoir votre maisonnette avec un permis B, seulement si le total du poids véhicule et remorque ne dépasse pas les 3 500 kg. Un permis BE est nécessaire pour un tractage supérieur à 4 250 kg, mais avec une remorque qui ne dépasse pas les 3 500 kg. Un permis C1E est lui obligatoire lorsque la remorque dépasse les 3 500 kg. Par ailleurs, si votre tiny house dépasse les 2,55 m de large et 4,5 m de haut, alors il vous faudra demander une autorisation de convoi exceptionnel auprès de la préfecture pour la transporter. À noter également que si votre remorque dépasse les 500 kg, ce qui est très souvent le cas pour une tiny house, alors elle doit être immatriculée en préfecture et posséder sa propre carte grise. Prenez garde à cela avant d’acheter, la vie de nomade n’est pas synonyme d’une totale liberté.