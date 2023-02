TotalEnergies plafonne ses prix : quels carburants sont concernés et à partir de quand ?

Le diesel et le sans-plomb 95, eux, ne dépasseront pas ce seuil dans les quelque 3400 stations-service TotalEnergies du pays. Le dispositif entrera en vigueur "ce samedi" 25 février pour celles placées sur les autoroutes, et le 1er mars partout ailleurs. D'après les chiffres du ministère de la Transition écologique, les prix moyens à la pompe en France métropolitaine demeurent toutefois inférieurs, à 1,84 euro le litre pour le gazole, et 1,88 pour le SP95.