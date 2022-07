Découvrez tout au long de l’été la richesse de l’artisanat dans nos régions

Du Nord au Sud et de Ouest à l’Est, les propositions ne manquent pas ! Ainsi, à Combrit (Finistère) peut-on admirer le travail des brodeuses ouvrageant les tenues traditionnelles bretonnes inscrites dans l'inventaire national immatériel — et récemment mises à l’honneur lors du festival de Cornouaille de Quimper — ainsi que leur habileté dans la confection du picot bigouden, une dentelle typique de la région. Du côté de Saint-Joseph (Manche), au cœur du Cotentin, la Cidrerie de la Brique produit quant à elle depuis 1953 un cidre artisanal normand IGP, 100 % pur jus non pasteurisé ni filtré, à partir de pommes sélectionnées issues de l’agriculture biologique — à consommer bien sûr avec modération. Également porteuses de la prestigieuse et protectrice IGP (indication géographique protégée), les inimitables poteries en grès au sel d’Alsace, ou celles aux motifs délicats et colorés dont les artisans potiers de Betschdorf et Soufflenheim (Bas-Rhin) perpétuent le savoir-faire séculaire. Au sud de la Loire, c’est une autre pratique ancestrale que Mickael Gstalder fait perdurer dans le village de Sauve (Gard) : la fabrication de fourches en bois de micocoulier. L’artisan réalise seulement 300 pièces par an en façonnant des branches savamment prélevées sur des arbres de 200 ans. Terminons ce (rapide) tour d’horizon d’un bon pied dans le village de Mauléon-Licharre (Pyrénées-Atlantiques) : c’est ici en effet qu’un des emblèmes du Pays basque — et l’un des incontournables de l’été — est inlassablement réinventé depuis des générations, en demeurant fidèle à sa fabrication artisanale : l’espadrille.

Ce ne sont là que quelques exemples parmi des milliers ! Pour découvrir les savoir-faire de votre lieu de vacances, renseignez-vous auprès des offices de tourisme ou rendez-vous sur les sites régionaux ou départementaux des Chambres des Métiers et de l’Artisanat.

