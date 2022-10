Toussaint : les destinations de vacances font-elles le plein ?

Même situation pour Richard Denis. Pour ce propriétaire de gîtes et de chambres d'hôtes, le compte n'y est pas en ce début de vacances. Il a 25% d'occupation pour les gîtes et 75% pour les chambres. Mais là aussi, les annulations se succèdent, presque toutes pour la même cause : la peur des touristes de ne pas trouver d'essence sur place pour rentrer. Début morose donc pour ces vacances, mais qui pourrait encore changer, si le ravitaillement en carburants continue à s'améliorer.