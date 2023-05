Dimanche noir sur les routes : comment économiser l'essence dans les bouchons ?

Il pourrait être "le jour le plus chargé de l'année sur les routes". Ce dimanche 21 mai, qui marque la fin du week-end de l'Ascension, est classé "noir" dans le sens des retours par Bison Futé, une première depuis le début de l'année. Tous les grands axes autoroutiers seront touchés par des difficultés. Or les embouteillages peuvent rapidement peser sur vos réserves de carburant, a fortiori lorsqu'ils s'étirent sur plusieurs heures.

"En termes de consommation d’énergie et de pollution, les embouteillages constituent la situation la plus pénalisante", note l'Ademe, l'agence de la transition écologique, selon laquelle la consommation d'une voiture bloquée dans les bouchons "peut quasiment doubler et atteindre près de 16 litres aux 100 km, pour un véhicule de gamme moyenne". Si vous êtes tout de même contraint de prendre la voiture sur des axes congestionnés dimanche, quelques astuces permettent de limiter les dépenses.